Результаты игрового дня турнира WTA-500 в Гвадалахаре 8 сентября

В ночь с 8 на 9 сентября стартовал розыгрыш основной сетки хардового турнира WTA-500 в Гвадалахаре (Мексика). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого игрового дня.

Результаты игрового дня турнира WTA-500 в Гвадалахаре (Мексика). 1-й круг:

  • Никола Бартунькова (Чехия, WC) – Николь Фосса-Уэрго (Италия) — 6:4, 6:2.
  • Алисия Паркс (США, 7) – Дарья Видьманова (Чехия) — 2:6, 4:6.
  • Катажина Кава (Польша) – Ива Йович (США) — 4:6, 6:4, 3:6.
  • Виктория Хименес-Касинцева (Андорра) – Елена Приданкина (Россия) — 6:4, 6:3.

Турнир в Гвадалахаре проходит с 8 по 14 сентября. Действующей победительницей соревнований является полька Магдалена Френх.

Календарь турнира в Гвадалахаре
Сетка турнира в Гвадалахаре
