Результаты игрового дня турнира WTA-250 в Сан-Паулу на 8 сентября

В понедельник, 8 сентября, стартовал розыгрыш основной сетки хардового турнира WTA-250 в Сан-Паулу (Бразилия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого игрового дня.

Результаты игрового дня турнира WTA-250 в Сан-Паулу (Бразилия). 1-й круг:

Ана-София Санчес (Мексика) – Тьянцоа Ракотоманга-Ражана (Франция) — 4:6, 6:4, 6:7.

Арианне Хартоно (Нидерланды) – Солана Сьерра (Аргентина, 2) — 6:7, 3:6.

Айла Томлянович (Австралия, 4) – Виктория Родригес (Мексика, Q) — 4:6, 2:4 Rt.

Леолия Жанжан (Франция, 7) – Джаниче Чен (Китай) — 2:6, 3:6.

Каролина Алвес (Бразилия, SR) – Науани Витория Леме да Силва (Бразилия, WC) — 7:6, 2:6, 0:6.

Арина Родионова (Австралия, LD) – Мартина Окалова (Словакия, Q) — 5:7, 4:6.

Хулия Риера (Аргентина) – Виталия Дьянченко (Россия, SR) — 6:3, 7:6.

Виктория Луиза Баррос (Бразилия, WC) – Уитни Осуйве (США) — 3:6, 4:6.

Турнир в Сан-Паулу проходит с 8 по 14 сентября. Призовой фонд соревнований составляет $ 275 тыс.