Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Результаты игрового дня турнира WTA-250 в Сан-Паулу на 8 сентября

Результаты игрового дня турнира WTA-250 в Сан-Паулу на 8 сентября
Аудио-версия:
Комментарии

В понедельник, 8 сентября, стартовал розыгрыш основной сетки хардового турнира WTA-250 в Сан-Паулу (Бразилия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого игрового дня.

Результаты игрового дня турнира WTA-250 в Сан-Паулу (Бразилия). 1-й круг:

  • Ана-София Санчес (Мексика) – Тьянцоа Ракотоманга-Ражана (Франция) — 4:6, 6:4, 6:7. 
  • Арианне Хартоно (Нидерланды) – Солана Сьерра (Аргентина, 2) — 6:7, 3:6.
  • Айла Томлянович (Австралия, 4) – Виктория Родригес (Мексика, Q) — 4:6, 2:4 Rt.
  • Леолия Жанжан (Франция, 7) – Джаниче Чен (Китай) — 2:6, 3:6.
  • Каролина Алвес (Бразилия, SR) – Науани Витория Леме да Силва (Бразилия, WC) — 7:6, 2:6, 0:6.
  • Арина Родионова (Австралия, LD) – Мартина Окалова (Словакия, Q) — 5:7, 4:6.
  • Хулия Риера (Аргентина) – Виталия Дьянченко (Россия, SR) — 6:3, 7:6. 
  • Виктория Луиза Баррос (Бразилия, WC) – Уитни Осуйве (США) — 3:6, 4:6. 

Турнир в Сан-Паулу проходит с 8 по 14 сентября. Призовой фонд соревнований составляет $ 275 тыс.

Календарь турнира в Сан-Паулу
Сетка турнира в Сан-Паулу
Материалы по теме
Где после US Open сыграет Медведев со своей новой командой? Расписание турниров в сентябре
Где после US Open сыграет Медведев со своей новой командой? Расписание турниров в сентябре
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android