Расписание игрового дня турнира WTA-500 в Гвадалахаре на 9 сентября

Сегодня, 9 сентября, и в ночь на 10 сентября продолжается розыгрыш основной сетки хардового турнира WTA-500 в Гвадалахаре (Мексика). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание игрового дня турнира WTA-500 в Гвадалахаре (Мексика). 1-й круг (время московское):

22:00. Полина Кудерметова (Россия) — Марина Стакушич (Канада).

23:00. Зейнеп Сёнмез (Турция) — Татьяна Мария (Германия).

23:30. Мартина Тревизан (Италия) — Ребекка Марино (Канада).

00:30. Мария Саккари (Греция) — Эльза Жакемо (Франция).

1:00. Сторм Хантер (Австралия) — Катержина Синякова (Чехия).

1:30. Эмилиана Аранго (Колумбия) — Магда Линетт (Польша).

3:00. Камила Осорио (Колумбия) — Камилла Рахимова (Россия).

4:30. Слоан Стивенс (США) — Лукреция Стефанини (Италия).

Турнир в Гвадалахаре проходит с 8 по 14 сентября. Действующей победительницей соревнований является полька Магдалена Френх.