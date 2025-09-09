Скидки
Главная Теннис Новости

Расписание игрового дня турнира WTA-500 в Гвадалахаре на 9 сентября

Сегодня, 9 сентября, и в ночь на 10 сентября продолжается розыгрыш основной сетки хардового турнира WTA-500 в Гвадалахаре (Мексика). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание игрового дня турнира WTA-500 в Гвадалахаре (Мексика). 1-й круг (время московское):

  • 22:00. Полина Кудерметова (Россия) — Марина Стакушич (Канада).
  • 23:00. Зейнеп Сёнмез (Турция) — Татьяна Мария (Германия).
  • 23:30. Мартина Тревизан (Италия) — Ребекка Марино (Канада).
  • 00:30. Мария Саккари (Греция) — Эльза Жакемо (Франция).
  • 1:00. Сторм Хантер (Австралия) — Катержина Синякова (Чехия).
  • 1:30. Эмилиана Аранго (Колумбия) — Магда Линетт (Польша).
  • 3:00. Камила Осорио (Колумбия) — Камилла Рахимова (Россия).
  • 4:30. Слоан Стивенс (США) — Лукреция Стефанини (Италия).

Турнир в Гвадалахаре проходит с 8 по 14 сентября. Действующей победительницей соревнований является полька Магдалена Френх.

Календарь турнира в Гвадалахаре
Сетка турнира в Гвадалахаре
