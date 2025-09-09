Скидки
Теннис

Расписание игрового дня турнира WTA-250 в Сан-Паулу на 9 сентября

Сегодня, 9 сентября, продолжится розыгрыш основной сетки хардового турнира WTA-250 в Сан-Паулу (Бразилия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание игрового дня турнира WTA-250 в Сан-Паулу (Бразилия). 1-й круг (время московское):

  • 19:00. Анна Роджерс (США) — Панна Удварди (Венгрия).
  • 19:00. Луйза Фуллана (Бразилия) — Рената Сарасуа (Мексика).
  • 19:00. Франческа Джонс (Великобритания) — Лина Глушко (Израиль).
  • 20:30. Элизабет Мандлик (США) — Лаура Пигосси (Бразилия).
  • 23:30. Ясмин Мансури (Франция) — Александра Эала (Филиппины).
  • 1:00. Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Мирьяна Тона (Италия).

Турнир в Сан-Паулу проходит с 8 по 14 сентября. Призовой фонд соревнований составляет $ 275 тыс.

Календарь турнира в Сан-Паулу
Сетка турнира в Сан-Паулу
