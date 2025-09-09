Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер стал почётным гражданином Турина

Янник Синнер стал почётным гражданином Турина
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер получил звание почётного гражданина Турина. Об этом сообщает Corriere Torino.

Это решение было принято после его поражения в финале US Open — 2025 от испанца Карлоса Алькараса (2:6, 6:3, 1:6, 4:6). Предложение было единогласно одобрено 24 членами городского совета.

«Мы хотим отметить глубокую связь Янника с нашим городом, который в последние годы был удостоен чести быть свидетелем его подвигов на Итоговом турнире ATP, который принимал Турин.

Я верю, что величие Синнера заключается не только в том, что он выдающийся чемпион: он пример самых истинных спортивных ценностей — преданности делу, самопожертвования, уважения — и источник вдохновения, особенно для молодого поколения. Своими победами и талантом он помог Турину стать известным во всём мире. Янник, Турин гордится тобой и с нетерпением ждёт возможности отметить тебя как почётного гражданина», — приводит слова мэра города Стефано Ло Руссо источник.

Материалы по теме
«Я был очень предсказуем на корте». Янник Синнер — о поражении в финале US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android