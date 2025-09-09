Янник Синнер стал почётным гражданином Турина

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер получил звание почётного гражданина Турина. Об этом сообщает Corriere Torino.

Это решение было принято после его поражения в финале US Open — 2025 от испанца Карлоса Алькараса (2:6, 6:3, 1:6, 4:6). Предложение было единогласно одобрено 24 членами городского совета.

«Мы хотим отметить глубокую связь Янника с нашим городом, который в последние годы был удостоен чести быть свидетелем его подвигов на Итоговом турнире ATP, который принимал Турин.

Я верю, что величие Синнера заключается не только в том, что он выдающийся чемпион: он пример самых истинных спортивных ценностей — преданности делу, самопожертвования, уважения — и источник вдохновения, особенно для молодого поколения. Своими победами и талантом он помог Турину стать известным во всём мире. Янник, Турин гордится тобой и с нетерпением ждёт возможности отметить тебя как почётного гражданина», — приводит слова мэра города Стефано Ло Руссо источник.