Бертолуччи: то, что Синнер заявляет, что ему надо меняться, демонстрирует его скромность

Бывший итальянский теннисист Паоло Бертолуччи оценил победу испанца Карлоса Алькараса в финале US Open — 2025 над итальянцем Янником Синнером.

US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:50 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		6 1 4
6 		3 6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«То, что первая ракетка мира или, можно сказать, номер один с половиной — заявляет, что ему надо меняться, демонстрирует его невероятную скромность.

Алькарас эффективно подавал и невероятно хорошо принимал, в то время как Синнер, наоборот, ничего не смог сделать. Аналогично. Для Янника такое давление со стороны соперника — в новинку, и он прав, когда говорит о выходе из зоны комфорта. Ему нужно искать другие решения, и я уверен, что он их найдёт, ведь речь идёт о двух абсолютных чемпионах», — приводит слова Бертолуччи Corriere dello Sport.

