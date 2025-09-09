Бертолуччи: то, что Синнер заявляет, что ему надо меняться, демонстрирует его скромность
Бывший итальянский теннисист Паоло Бертолуччи оценил победу испанца Карлоса Алькараса в финале US Open — 2025 над итальянцем Янником Синнером.
US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:50 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|1
|4
|
|3
|6
|6
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«То, что первая ракетка мира или, можно сказать, номер один с половиной — заявляет, что ему надо меняться, демонстрирует его невероятную скромность.
Алькарас эффективно подавал и невероятно хорошо принимал, в то время как Синнер, наоборот, ничего не смог сделать. Аналогично. Для Янника такое давление со стороны соперника — в новинку, и он прав, когда говорит о выходе из зоны комфорта. Ему нужно искать другие решения, и я уверен, что он их найдёт, ведь речь идёт о двух абсолютных чемпионах», — приводит слова Бертолуччи Corriere dello Sport.
