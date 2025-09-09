Теннисистка 2010 года рождения впервые выиграла матч на уровне WTA-тура
1206-я ракетка мира бразильянка Науани Витория Леме да Силва стала первой теннисисткой 2010 года рождения, выигравшей матч на турнире уровня WTA-тура. В первом круге домашних соревнований категории WTA-250 в Сан-Паулу она обыграла соотечественницу Каролину Алвес (237-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (0:7), 6:2, 6:0.
Сан-Паулу. 1-й круг
08 сентября 2025, понедельник. 21:00 МСК
237
Каролина Алвес
К. Алвес
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|0
|
|6
|6
1206
Науани Витория Леме да Силва
Н. Леме да Силва
В сентябре 2024 года да Силва первой среди теннисисток, рождённых в 2010 году, получила рейтинговые очки. 15-летняя бразильянка также является 37-й ракеткой мира среди юниоров. Она доходила до третьего круга юниорского Уимблдона-2025.
Во втором круге турнира в Сан-Паулу Науани Витория Леме да Силва сыграет со второй сеяной Соланой Сьеррой из Аргентины.
