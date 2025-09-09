Скидки
Карен Хачанов снялся с турнира ATP-250 в Ханчжоу, где сыграют Рублёв, Медведев и Бублик

Карен Хачанов снялся с турнира ATP-250 в Ханчжоу, где сыграют Рублёв, Медведев и Бублик
Комментарии

10-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов снялся с хардового турнира категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай), который состоится с 17 по 23 сентября. Причина снятия неизвестна.

На турнире в Китае примут участие два российских теннисиста — Андрей Рублёв и Даниил Медведев, а также представитель Казахстана Александр Бублик. Они будут первыми тремя сеяными соревнований.

В 2024 году турнир в Ханчжоу выиграл хорват Марин Чилич, в финале он одолел китайца Чжан Чжичжэня. Хачанов в прошлом году потерпел поражение во втором круге от китайца Бу Юньчаокэтэ.

Призовой фонд соревнований в Ханчжоу составляет $ 1 019 185.

Комментарии
