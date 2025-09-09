Арина Соболенко: я ужасно танцую, но стараюсь изо всех сил

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о своих танцевальных навыках.

«Я ужасно танцую, но стараюсь изо всех сил. Я всегда выбираю самые простые движения, чтобы выглядеть хорошо. Вы не представляете, сколько времени мне требуется, чтобы сделать даже простые движения. Вы бы только видели первую попытку, это катастрофа», — приводит слова Соболенко сайт WTA.

На прошлой неделе в финале US Open — 2025 Арина Соболенко обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Белоруска сумела защитить свой прошлогодний титул и стала четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема».