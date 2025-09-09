Соболенко — о победе на US Open: безумно счастлива снова держать этого малыша в руках

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о своих эмоциях от победы на US Open — 2025.

«Это были невероятные пару недель. Просто невероятно снова держать в руках этот трофей. Сейчас я всё ещё осознаю, что вообще произошло. Я насладилась моим пребыванием на US Open, и просто безумно счастлива снова держать этого малыша в руках», — приводит слова Соболенко сайт WTA.

На прошлой неделе в финале US Open — 2025 Арина Соболенко обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Белоруска сумела защитить свой прошлогодний титул и стала четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема».