Борис Беккер назвал реальную слабость Янника Синнера
Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер высказался о финале US Open — 2025 между итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом.
US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:50 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|1
|4
|
|3
|6
|6
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«С первой до последней минуты Алькарас был явно лучше всех остальных игроков, и даже лучше Синнера. В финале он, безусловно, был лидером. Он играл в теннис с другой планеты и заслужил победу на турнире.
Главное отличие, которое я заметил в этом матче, заключалось в подаче. Синнер был явно слабее, и это непростительно. Если у него и есть реальная слабость, то это именно она», — приводит слова Беккера We love tennis.
