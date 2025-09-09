Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Борис Беккер назвал реальную слабость Янника Синнера

Борис Беккер назвал реальную слабость Янника Синнера
Комментарии

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер высказался о финале US Open — 2025 между итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом.

US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:50 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		6 1 4
6 		3 6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«С первой до последней минуты Алькарас был явно лучше всех остальных игроков, и даже лучше Синнера. В финале он, безусловно, был лидером. Он играл в теннис с другой планеты и заслужил победу на турнире.

Главное отличие, которое я заметил в этом матче, заключалось в подаче. Синнер был явно слабее, и это непростительно. Если у него и есть реальная слабость, то это именно она», — приводит слова Беккера We love tennis.

Материалы по теме
Бертолуччи: то, что Синнер заявляет, что ему надо меняться, демонстрирует его скромность
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android