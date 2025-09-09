Борис Беккер назвал реальную слабость Янника Синнера

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер высказался о финале US Open — 2025 между итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом.

«С первой до последней минуты Алькарас был явно лучше всех остальных игроков, и даже лучше Синнера. В финале он, безусловно, был лидером. Он играл в теннис с другой планеты и заслужил победу на турнире.

Главное отличие, которое я заметил в этом матче, заключалось в подаче. Синнер был явно слабее, и это непростительно. Если у него и есть реальная слабость, то это именно она», — приводит слова Беккера We love tennis.