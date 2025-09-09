Жюстин Энен: сейчас Джокович — третий в мире, и его это устраивает

Бывшая первая ракетка мира, семикратная победительница турниров «Большого шлема» бельгийка Жюстин Энен высказалась о положении 24-кратного победителя турниров «Большого шлема», 38-летнего серба Новака Джоковича в современном теннисе.

«Джокович больше не готов идти на те же жертвы, что и раньше, участвовать в подготовительных турнирах, его тело уже не выдерживает. Даже несмотря на то, что он величайший профессионал из всех, кого мы знали, и настоящий трудоголик, продолжать идти на эти жертвы… Он хочет больше времени проводить с семьёй.

Но в этом году он вышел в полуфиналы всех четырёх турниров «Большого шлема», и это держит его на плаву. Сейчас он третий в мире, и я думаю, что это его устраивает, даже если он понял, что против двух других (Алькараса и Синнера) будет очень тяжело», — приводит слова Энен We love tennis.