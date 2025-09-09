«Дни, полные любви». Анастасия Потапова опубликовала фото с отдыха в Испании

57-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова поделилась фотографиями с отдыха на личной странице в социальных сетях. Спортсменка отдыхает на Мальорке (Испания).

«Дни, полные любви», — подписала публикацию Потапова.

Фото: Из личного архива Потаповой

На завершившемся на прошлой неделе US Open — 2025 Анастасия Потапова дошла до второго круга в одиночном разряде. Она потерпела поражение от 18-летней соотечественницы Мирры Андреевой со счётом 1:6, 3:6.

В нынешнем сезоне 24-летняя Потапова выиграла один титул в одиночке. Это случилось в феврале на хардовом турнире WTA-250 в Клуж-Напоке. В финале она победила итальянку Лючию Бронцетти.