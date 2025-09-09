Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Было бы слишком эгоистично». Алькарас назвал причину снятия с Кубка Дэвиса после US Open

«Было бы слишком эгоистично». Алькарас назвал причину снятия с Кубка Дэвиса после US Open
Комментарии

Шестикратный чемпион турниров серии «Большого шлема», первая ракетка испанский теннисист Карлос Алькарас объяснил, почему снялся с Кубка Дэвиса с Данией.

«Мне очень жаль, но у меня крайне тяжёлый сезон как в психологическом, так и в физическом плане, с большим количеством матчей. У меня нет времени вернуться домой и как можно лучше подготовиться к Кубку Дэвиса.

Думаю, это было бы слишком эгоистично, ведь другие игроки могут добиться большего. Мне нужен отдых перед оставшейся частью сезона и, прежде всего, ментальное спокойствие, чтобы осознать всё, чего я достиг в этом туре», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

Материалы по теме
Карлос Алькарас снялся с матча Кубка Дэвиса — 2025 со сборной Дании
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android