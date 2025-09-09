«Было бы слишком эгоистично». Алькарас назвал причину снятия с Кубка Дэвиса после US Open

Шестикратный чемпион турниров серии «Большого шлема», первая ракетка испанский теннисист Карлос Алькарас объяснил, почему снялся с Кубка Дэвиса с Данией.

«Мне очень жаль, но у меня крайне тяжёлый сезон как в психологическом, так и в физическом плане, с большим количеством матчей. У меня нет времени вернуться домой и как можно лучше подготовиться к Кубку Дэвиса.

Думаю, это было бы слишком эгоистично, ведь другие игроки могут добиться большего. Мне нужен отдых перед оставшейся частью сезона и, прежде всего, ментальное спокойствие, чтобы осознать всё, чего я достиг в этом туре», — приводит слова Алькараса Punto de Break.