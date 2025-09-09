Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Преждевременные цифры ничего не значат». Карлос Алькарас — о своих шести титулах на ТБШ

«Преждевременные цифры ничего не значат». Карлос Алькарас — о своих шести титулах на ТБШ
Комментарии

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о том, что в 22 года уже выиграл шесть титулов на турнирах «Большого шлема».

«Эта статистика означает, что я на правильном пути. Всегда говорю, что если у меня больше ТБШ, чем у этих легенд, значит, я всё делаю правильно. Но эти преждевременные цифры ничего не значат, если ты стоишь на месте и не продолжаешь прогрессировать. У Федерера и Джоковича [в этом возрасте] было по одному титулу, а в итоге они выиграли 20 и 24. Так что нам нужно продолжать идти по своему пути», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

Материалы по теме
«Было бы слишком эгоистично». Алькарас назвал причину снятия с Кубка Дэвиса после US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android