Алькарас: люблю выходить в свет, мне всего 22 года. Кто не наслаждался этим в 22?

Шестикратный чемпион турниров серии «Большого шлема», первая ракетка испанский теннисист Карлос Алькарас отреагировал на то, как резко общественность воспринимает его вечеринки на Ибице после крупных побед.

«Мы работаем, страдаем, так долго находимся вдали от дома, чтобы потом насладиться своими успехами и развлечься. Каждый развлекается по-своему, и лично я — да, люблю выходить в свет, ведь мне всего 22 года. Кто не делал этого в таком возрасте? Кто не наслаждался этим в 22?

Мне нравится хорошо проводить время с семьёй и друзьями, будь то вечеринки или что-то более спокойное. Речь идёт о том, чтобы провести время дома как можно лучше, чтобы потом быть мотивированным к турнирам», — приводит слова Алькараса Punto de Break.