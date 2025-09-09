Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас: люблю выходить в свет, мне всего 22 года. Кто не наслаждался этим в 22?

Алькарас: люблю выходить в свет, мне всего 22 года. Кто не наслаждался этим в 22?
Комментарии

Шестикратный чемпион турниров серии «Большого шлема», первая ракетка испанский теннисист Карлос Алькарас отреагировал на то, как резко общественность воспринимает его вечеринки на Ибице после крупных побед.

«Мы работаем, страдаем, так долго находимся вдали от дома, чтобы потом насладиться своими успехами и развлечься. Каждый развлекается по-своему, и лично я — да, люблю выходить в свет, ведь мне всего 22 года. Кто не делал этого в таком возрасте? Кто не наслаждался этим в 22?

Мне нравится хорошо проводить время с семьёй и друзьями, будь то вечеринки или что-то более спокойное. Речь идёт о том, чтобы провести время дома как можно лучше, чтобы потом быть мотивированным к турнирам», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

Материалы по теме
«Преждевременные цифры ничего не значат». Карлос Алькарас — о своих шести титулах на ТБШ
«Было бы слишком эгоистично». Алькарас назвал причину снятия с Кубка Дэвиса после US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android