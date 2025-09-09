Карен Хачанов опубликовал фото из Москвы

10-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вернулся в Москву после выступления на US Open — 2025. Спортсмен опубликовал фото на своей странице в социальных сетях.

Фото: страница хачанова в социальных сетях

В матче второго круга он потерпел поражение от поляка Камиля Майхшака. Встреча продлилась 4 часа 31 минуту и завершилась победой Майхшака со счётом 2:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:5, 7:6 (10:5).

Ранее Карен Хачанов снялся с хардового турнира категории ATP-250 в Ханчжоу (Китай), который состоится с 17 по 23 сентября. Причина снятия неизвестна. На турнире в Китае примут участие два российских теннисиста — Андрей Рублёв и Даниил Медведев, а также представитель Казахстана Александр Бублик.