Бертолуччи рассказал, какой компонент игры стоит улучшить Яннику Синнеру

Бертолуччи рассказал, какой компонент игры стоит улучшить Яннику Синнеру
Бывший итальянский теннисист Паоло Бертолуччи поделился мнением о том, какой компонент игры стоит улучшить итальянскому теннисисту Яннику Синнеру в ближайшее время, чтобы обыгрывать испанца Карлоса Алькараса, которому он уступил в финале US Open — 2025 со счётом 2:6, 6:3, 1:6, 4:6.

US Open (м). Финал
07 сентября 2025, воскресенье. 21:50 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		6 1 4
6 		3 6 6
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Удар, на котором Яннику нужно будет сосредоточиться больше всего, когда тренировки возобновятся, без сомнения — это подача. На мой взгляд, замах должен быть короче, движение — компактнее, а всё исполнение — быстрее, чтобы направление мяча было менее предсказуемым.

Помимо процента попадания первой подачи — его, безусловно, нужно повысить, — разница, которая особенно бросалась в глаза в воскресном матче на US Open, заключалась в том, что при одинаковом количестве первых подач Карлос Алькарас извлекал из них гораздо больше выгоды, чем Синнер», — приводит слова Бертолуччи The Tennis Gazette.

