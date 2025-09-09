Бертолуччи рассказал, какой компонент игры стоит улучшить Яннику Синнеру

Бывший итальянский теннисист Паоло Бертолуччи поделился мнением о том, какой компонент игры стоит улучшить итальянскому теннисисту Яннику Синнеру в ближайшее время, чтобы обыгрывать испанца Карлоса Алькараса, которому он уступил в финале US Open — 2025 со счётом 2:6, 6:3, 1:6, 4:6.
«Удар, на котором Яннику нужно будет сосредоточиться больше всего, когда тренировки возобновятся, без сомнения — это подача. На мой взгляд, замах должен быть короче, движение — компактнее, а всё исполнение — быстрее, чтобы направление мяча было менее предсказуемым.
Помимо процента попадания первой подачи — его, безусловно, нужно повысить, — разница, которая особенно бросалась в глаза в воскресном матче на US Open, заключалась в том, что при одинаковом количестве первых подач Карлос Алькарас извлекал из них гораздо больше выгоды, чем Синнер», — приводит слова Бертолуччи The Tennis Gazette.
