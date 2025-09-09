Скидки
Фриц попал в забавную ситуацию с поклонником, который перепутал факт из карьеры игрока

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц попал в забавную ситуацию на собственном видеостриме. Один из поклонников ошибочно посчитал, что Фриц играл с Хуан-Мартином дель Потро.

«Я твой фанат с того самого матча с дель Потро», — сказал болельщик на стриме теннисиста.

«Не думаю, что я когда-либо играл… Я никогда не играл с дель Потро, брат. Никогда не играл с Дель Потро, ты просто врёшь», — ответил Фриц.

Хуан-Мартин дель Потро провёл последний матч в карьере на уровне ATP-тура в феврале 2022 года на турнире в Буэнос-Айресе. Ранее теннисист рассказывал, что был вынужден завершить карьеру из-за травм колена, которые не позволяют ему жить без боли.

