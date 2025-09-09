«Он хорош во всём». Виландер выразил восхищение результатами Карлоса Алькараса

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер восхитился результатами, которые показывает испанский теннисист Карлос Алькарас, выигравший шестой титул чемпиона турнира серии «Большого шлема», обойдя в финале US Open — 2025 итальянца Янника Синнера со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

«Он всё ещё такой молодой — вот что действительно пугает. У него уже шесть титулов «Большого шлема», он снова вернулся на первую строчку мирового рейтинга, и это многое для него значит. Он хорош во всём. Карлос настолько стабилен, и когда он играет на своём уровне, то он действительно лучший теннисист в мире», — приводит слова Виландера Eurosport.es.

Карлос Алькарас во второй раз одержал победу на US Open. Впервые он стал чемпионом турнира в 2022 году. Также он дважды побеждал на «Ролан Гаррос» (2024, 2025) и на Уимблдоне (2023, 2024).