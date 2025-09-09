Калинская рассказала, почему ей бывает тяжело строить отношения с теннисистами

32-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская поделилась мнением о том, почему бывает тяжело строить отношения с профессиональными теннисистами.

— Как ты считаешь, почему с теннисистами сложно строить отношения?

— Я знаю пару ребят, моя подруга тоже встречалась с теннисистом. Они своеобразные (смеётся). Они немного депрессивные для меня. Очень зациклены на результатах. Девочки тоже, но я не замечала, что девочки будут… Мне кажется, девочки позитивнее. Если у ребят не получится выиграть матч или они не достигнут своей цели, то для них это всё, нет жизни другой. У девочек я вижу, что более широкие взгляды. Если теннисист в топ-10, то у него очень тяжёлое расписание и трудно выстраивать личную жизнь и иметь какой-то баланс.

— Они эгоисты в этом плане? Всё про себя любимого?

— Ну, не совсем эгоисты. Они не будут тебе в лоб говорить, мол, поддержи меня. Всё-таки если я с человеком, то хочу его поддерживать. Это нормально, что, когда любишь человека, ты хочешь ему помочь, быть с ним в комфорте. Но надо отдавать тоже партнёру. Постоянно только поддерживать тоже тяжело, — сказала Калинская в интервью Анне Чакветадзе на YouTube-канале First&Red.