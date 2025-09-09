«Его просто разнесут». Калинская раскрыла теннисиста, который хотел с ней познакомиться

32-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская рассказала, что с ней пытался познакомиться 11-я ракетка мира 22-летний датский теннисист Хольгер Руне.

— Часто тебя теннисисты на свидания зовут?

— Теннисисты? Раньше чаще. Сейчас уже я взрослее, они знают, что кому-то уже вообще не светит, не надо писать (смеётся). Кто-то писал раз 10, сдался.

— Кто этот отчаянный, который 10 раз писал?

— Я сейчас скажу, его опять просто разнесут, это видео… Это опять Руне (смеётся). Он, по-моему, всем пишет. Ну ладно, пускай, он заслуживает всего этого. Он слишком много о себе думает. Может быть, он безнадёга такой. Но он не один такой.

— То есть у тебя там обширный список?

— Нет, ну пара есть.

— То есть они как бы об стену бьются? Как ты их динамишь — не отвечаешь, отвечаешь односложно?

— Не отвечаю вообще. Вот сейчас он обрадуется, что я видела (смеётся), — сказала Калинская в интервью Анне Чакветадзе на YouTube-канале First&Red.

Напомним, ранее стало известно, что Руне пытался познакомиться с 28-летней российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой.