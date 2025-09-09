Калинская: я не большой фанат медиа вообще, даже соцсети очень слабенько веду

32-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская рассказала, почему она не любит давать интервью, отметив, что не является большим фанатом средств массовой информации.

— Аня, создалось такое впечатление, что ты вообще не любишь интервью давать. Это правда?

— Да, я не большой фанат медиа вообще. Я даже соцсети очень слабенько веду как публичная персона. Поэтому стараюсь как можно меньше давать интервью, — сказала Калинская в интервью Анне Чакветадзе на YouTube-канале First&Red.

На завершившемся 6 сентября Открытом чемпионате США — 2025 Анна Калинская дошла до третьего круга, уступив на этой стадии турнира польке Иге Швёнтек (6:7 (2:7), 4:6).