Калинская рассказала, вечеринка на каком из турниров ей понравилась больше всего

32-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская рассказала, на какой из вечеринок, которые устраивают перед стартом турниров для игроков, ей понравилось больше всего, отметив, что не часто посещает эти мероприятия.

«Мне понравилось в Чарльстоне, потому что пригласили художников местных, я так поняла, они могли нарисовать твой портрет на неплохом уровне. Не то что как на Таймс-сквер: накалякали и отдали. Ну, я мало очень где была на самом деле», — сказала Калинская в интервью Анне Чакветадзе на YouTube-канале First&Red.

На турнире в Чарльстоне в текущем сезоне-2025 Анна Калинская уступила в 1/4 финала американке Софье Кенин (4:6, 3:6). Победительницей соревнований стала Джессика Пегула из США.