Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Калинская рассказала, вечеринка на каком из турниров ей понравилась больше всего

Калинская рассказала, вечеринка на каком из турниров ей понравилась больше всего
Комментарии

32-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская рассказала, на какой из вечеринок, которые устраивают перед стартом турниров для игроков, ей понравилось больше всего, отметив, что не часто посещает эти мероприятия.

«Мне понравилось в Чарльстоне, потому что пригласили художников местных, я так поняла, они могли нарисовать твой портрет на неплохом уровне. Не то что как на Таймс-сквер: накалякали и отдали. Ну, я мало очень где была на самом деле», — сказала Калинская в интервью Анне Чакветадзе на YouTube-канале First&Red.

На турнире в Чарльстоне в текущем сезоне-2025 Анна Калинская уступила в 1/4 финала американке Софье Кенин (4:6, 3:6). Победительницей соревнований стала Джессика Пегула из США.

Материалы по теме
Калинская: я не большой фанат медиа вообще, даже соцсети очень слабенько веду
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android