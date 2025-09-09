Кузнецова отреагировала на совместный тикток Алькараса и Соболенко с трофеями US Open

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова отреагировала на то, что победители US Open — 2025 испанский теннисист Карлос Алькарас и представительница Беларуси Арина Соболенко записали забавный тикток со своими трофеями.

«Ну что, подъехал контент от чемпионов US Open! Классно видеть, как ребята придумывают оригинальные рилс. Теннис развивается не только в атлетике и уровне игры на корте, но и в соцсетях — куда активнее, чем раньше. Радует, что спорт становится современным и ближе к людям», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в финале US Open Алькарас обыграл итальянца Янника Синнера. Встреча завершилась со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4. Соболенко сумела защитить свой прошлогодний титул и стала четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема». В финале белоруска обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 7:6 (7:3).