Калинская: по юниорам я была третьей в мире, но в 20 лет выиграть «Шлем» не получилось

32-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская высказалась о своей юниорской карьере, отметив, что до сих пор продолжает улучшаться и выступает с большой мотивацией.

— Многие считают, что ты раскрылась позже, чем могла бы. Они в чём-то правы?

— Думаю, да, потому что когда я играла по юниорам, я была третья в мире. И когда ты не юниор, все ожидают, что ты будешь так же подниматься и дальше, в том числе, может быть, родители, команда. И потом, когда ты проигрываешь, для тебя это очень непривычно, начинаются какие-то травмы. Я не помню никаких проблем со здоровьем, когда выступала по юниорам. Это новый опыт.

Конечно, не получилось в 20 лет выиграть «Шлем», как у некоторых это бывает. Думаю, что я ещё раскрываюсь, в прошлом году хорошо играла, появилась опять большая надежда, что могу улучшаться, — и есть большая мотивация и желание, — сказала Калинская в интервью Анне Чакветадзе на YouTube-канале First&Red.