Коннорс: Алькарас и Синнер значительно лучше остальных, что показывают каждый раз на корте

Восьмикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американский теннисист Джимми Коннорс поделился мнением о противостоянии итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса, отметив, что теннисисты показывают очень высокий уровень игры.

«Что мне нравится в этих двух игроках, Синнере и Алькарасе, — что они знают: их время пришло. Даже если бы Надаль и Федерер всё ещё были здесь, они бы сказали: «Отодвиньтесь, ребята!». Мне это нравится. Они подняли свою игру на такой уровень. Другие теннисисты этого не сделали — они ждали, пока те уйдут или что-то случится, чтобы сказать: вот теперь моя очередь. Ну, может, и нет.

Алькарас и Синнер сейчас значительно лучше всех остальных, и они показывают это каждый раз, когда выходят на корт. Это не значит, что они будут побеждать в каждом матче, когда выходят играть, ведь если бы так было, это было бы просто невероятно!» — приводит слова Коннорса We Love Tennis.