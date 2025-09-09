Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Мы с Соболенко противоположные». Калинская — о своём отношении к публичности

«Мы с Соболенко противоположные». Калинская — о своём отношении к публичности
Комментарии

32-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская рассказала, что устаёт от обильного внимания. Из-за этого спортсменка проводит больше времени с друзьями, чем на публике.

— Не все любят быть в центре внимания. Например, Ига Швёнтек — она быстро от этого устает. Арина Соболенко, наоборот, питается вниманием. А у тебя как?
— Я устаю. Наверное, это одна из самых больших причин, почему я это не люблю. Потому что не заряжаюсь от людей. Я заряжаюсь от своих друзей, от тех, кого знаю. Но от съёмок не могу сказать, что у меня прибавляется энергия. Я с Ариной абсолютно противоположная. Я бы хотела, наверное, заряжаться всё-таки от этого, но пока у меня не получается, — сказала Калинская в интервью Анне Чакветадзе на YouTube-канале First&Red.

Материалы по теме
Путь Соболенко — пример самой успешной теннисной модели в WTA. Это раскрыл финал US Open
Путь Соболенко — пример самой успешной теннисной модели в WTA. Это раскрыл финал US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android