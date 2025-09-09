«Мы с Соболенко противоположные». Калинская — о своём отношении к публичности

32-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская рассказала, что устаёт от обильного внимания. Из-за этого спортсменка проводит больше времени с друзьями, чем на публике.

— Не все любят быть в центре внимания. Например, Ига Швёнтек — она быстро от этого устает. Арина Соболенко, наоборот, питается вниманием. А у тебя как?

— Я устаю. Наверное, это одна из самых больших причин, почему я это не люблю. Потому что не заряжаюсь от людей. Я заряжаюсь от своих друзей, от тех, кого знаю. Но от съёмок не могу сказать, что у меня прибавляется энергия. Я с Ариной абсолютно противоположная. Я бы хотела, наверное, заряжаться всё-таки от этого, но пока у меня не получается, — сказала Калинская в интервью Анне Чакветадзе на YouTube-канале First&Red.