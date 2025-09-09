«Любит спорт». Калинская поделилась информацией о своём парне

32-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская рассказала о своём парне. Ранее спортсменка появлялась с его собакой Беллой на турнирах WTA.

— Правда, что Белла — это собака твоего парня?

— Да.

— Расскажешь, кто этот счастливчик?

— Не хотелось бы особо.

— Или хотя бы чем он занимается? Спортсмен?

— Нет, он не спортсмен. Раньше занимался спортом, но не профессионально. Любит спорт. Думаю, я не смогла бы быть с человеком, у которого 0 интереса к моей профессии, но он занимается финансами, — сказала Калинская в интервью Анне Чакветадзе на YouTube-канале First&Red.

На завершившемся 6 сентября Открытом чемпионате США — 2025 Анна Калинская дошла до третьего круга, уступив на этой стадии турнира польке Иге Швёнтек (6:7 (2:7), 4:6).