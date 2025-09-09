Скидки
Калинская: я с детства очень худенькая была, а в туре много больших девочек

32-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская рассказала, почему для неё было важно улучшить свою физическую подготовку, когда она вышла из юниорского тенниса, отметив, что в туре очень много физически крепких теннисисток.

«Я могу сказать, что по юниорам, если так думать, у меня не было хорошей физической подготовки вообще, и я даже не думала, что это настолько важно. Поняла это только пару лет назад, когда начала играть с топовыми теннисистами. Поняла, какая бешеная должна быть физическая подготовка и насколько мне надо улучшать свои тело и мощь, потому что я сама по себе очень такая худенькая была в детстве. Играть с такими, как Арина Соболенко, например… Очень много девочек в туре большие.

Я осознала, насколько это важно. И где-то два-три года с момента травмы я поменяла тренера. И вот с тех пор мы с ним работаем», — сказала Калинская в интервью Анне Чакветадзе на YouTube-канале First&Red.

