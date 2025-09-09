Скидки
Калинская: у нас очень тяжёлая школа. Необязательно должно быть через кровь, пот и слёзы

32-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская рассказала, какие особенности работы с тренером Патрисией Тарабини она может выделить, отметив, что благодаря этому сотрудничеству не испытывает давления во время тренировок и игр.

— Мы с ней шесть лет уже вместе. И это абсолютно другой менталитет по сравнению с теми тренерами, которые были у меня раньше, другая школа.

— Ты говорила в своих предыдущих интервью, что она совершенно по-другому ведёт себя на корте, что у неё другой подход. В чём именно?
— Нет давления, но давление с такой стороны, что тебя будет как-то зажимать или ты хочешь сыграть лучше, потому что тебе тренер говорит. Сейчас мне хочется выступать лучше, потому что я сама этого хочу и знаю, что могу это сделать. Она как бы раскрыла во мне эту сторону, что мне самой хочется играть и тренироваться. Раньше у меня было такое, что хочется уже закончить тренировку, и достаточно часто это было, потому что, может быть, подход был неправильный. Она более специфически ко мне относится.

— То есть она позитивна, не как наши тренеры, которые часто говорят: «Да что ты опять ничего не можешь?»
— Да, у нас очень тяжёлая школа. С одной стороны, это хорошо, потому что формирует спортивный характер, и это действительно мне помогает, меня воспитали так. Но приятно, когда можно посмотреть, что не обязательно должно быть так тяжело, необязательно постоянно через кровь, пот и слёзы, что иногда это может быть приятно тебе, в кайф тренироваться, — сказала Калинская в интервью Анне Чакветадзе на YouTube-канале First&Red.

