«Не могу сказать, что зацепило, как в теннисе». Калинская — об опыте игры в бадминтон

«Не могу сказать, что зацепило, как в теннисе». Калинская — об опыте игры в бадминтон
32-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская рассказала, почему выбрала в детстве играть в теннис, хотя, помимо него, занималась ещё и бадминтоном.

— У тебя родители — бадминтонисты профессиональные. Почему ты не пошла по их стопам?
— Я играла в бадминтон.

— Какую ракетку ты взяла в руки первой, будучи ребёнком, — теннисную или бадминтонную?
— Я думаю, теннисную. Помню теннисную ракетку, по крайней мере. Но я играла пару лет в бадминтон. Естественно, меня тренировала мама, ну и папа немного. Но не могу сказать, что меня прям так сильно зацепило, как в теннисе.

— То есть теннис тебе понравился больше?
— Я играла и в бадминтон, и в теннис одновременно. Два вида спорта. Теннис — не настолько быстрый вид спорта, как бадминтон, и мне было тяжело. В бадминтоне физически очень сильное кардио, и турниры гораздо меньше по масштабу. Мне родители спокойно сказали: хочешь, выбери что-то одно. Мне было семь-восемь лет.

— В семь лет ты уже сделала осознанный выбор?
— Да, но я понимала, что не хочу играть и в бадминтон, и в теннис, я ещё плаванием занималась, и было слишком много для меня, уставала, родители сказали: ладно, выбери что-нибудь одно. И я оставила теннис, никогда не жалела, не скучаю по бадминтону.

— То есть родители спокойно восприняли, что ты не пошла по их стопам?
— Да, я бы сказала, они даже больше поддержали теннис, — сказала Калинская в интервью Анне Чакветадзе на YouTube-канале First&Red.

Калинская: у нас очень тяжёлая школа. Необязательно должно быть через кровь, пот и слёзы
