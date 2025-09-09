Руне отреагировал на слова Калинской о том, что он пытался завязать с ней отношения

11-я ракетка мира 22-летний Хольгер Руне ответил на слова россиянки Анны Калинской, которая рассказала, что датский теннисист пытался с ней познакомиться в социальных сетях. Калинская отметила, что Хольгер написал ей около 10 раз.

«Ха-ха-ха. У нас могут быть культурные различия, из-за которых Анна воспринимает комментарий к сторис как приглашение на свидание. Если я хочу пойти на свидание, то прямо приглашаю. Не переживайте», — написал Руне на своей странице в социальных сетях.

Напомним, ранее стало известно, что Руне пытался познакомиться с 28-летней российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой.