Калинская: моя команда наконец-то стала лучше, а я — спокойнее

32-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская рассказала, какие изменения произошли в её карьере за последние два сезона.

— Что именно изменилось за последние два года?

— Не могу сказать, что за последние два года что-то изменилось. Думаю, это процесс всё-таки. Последние два года, наверное, началось складываться так, что появилось здоровье и физика, и наконец-то команда стала лучше, я стала более спокойная, и это на корте тоже очень помогает, — сказала Калинская в интервью Анне Чакветадзе на YouTube-канале First&Red.

На завершившемся 6 сентября Открытом чемпионате США — 2025 Анна Калинская дошла до третьего круга, уступив на этой стадии турнира польке Иге Швёнтек (6:7 (2:7), 4:6). Чемпионкой турнира стала первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси.