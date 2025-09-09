Калинская рассказала о двух моментах, когда была близка к завершению карьеры

32-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская рассказала о моментах, когда была близка к завершению карьеры, отметив, что однажды брала перерыв от тренировок и турниров на несколько месяцев.

— Первый раз, наверное, когда я захотела паузу, это было давление от мамы. Я чувствовала, что надо идти на тренировку, и мне не хотелось уже, потому что я была в школе, мне нравилось учиться. У меня там было полно друзей, мне было комфортно. А после школы ездить на тренировку в холод… В один момент я начала сомневаться, нужно ли мне это.

Второй раз — мне было 18, я играла на взрослом US Open, квалификацию. Уступила японке, она возрастная была, не помню точно фамилию. Я вела 5:1 в первом сете, потом проиграла 5:7, 2:6. Это как раз был период, когда я с юниоров переходила во взрослые. И, наверное, были большие ожидания.

— У тебя или у родителей?

— Думаю, скорее, от родителей. Потом я начала чувствовать, что должна, а не получается — и ты расстраиваешься. В этот момент я взяла паузу. На пару месяцев. Но у меня лучшая подруга играла в теннис, она позвала на тренировку. Я говорю: «Ну ладно, делать нечего, пойду». Потом наступил декабрь. В Москве было холодно. Думаю, ладно, полечу на сборы в Дубай. Играть мне всегда нравилось, но вот с давлением проблемы были. И мы там вместе с подругой тренировались, потом мне помогла Евгения Манюкова, спрашивала у меня: «Что ты вообще делаешь?» Я говорю: «Не знаю, у меня нет тренера, поэтому тяжело как-то что-то планировать без тренера». И она в тот момент мне помогла, полетела со мной в Австралию. Я первый раз в жизни прошла квалификацию. Для меня это было прям вау! И с того момента я как бы больше не думала заканчивать. Мысли пропали, — сказала Калинская в интервью Анне Чакветадзе на YouTube-канале First&Red.