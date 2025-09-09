Скидки
Главная Теннис Новости

«Она удачно вышла замуж». Калинская ответила, почему её привлекает пример Курниковой

32-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская рассказала, чем её привлекает образ бывшей теннисистки Анны Курниковой, отметив, что считает её яркой личностью.

— Ты как-то в интервью сказала, что хотела бы поменяться местами с Анной Курниковой. Почему?
— Ну, если выбирать, я бы выбрала её.

— Она твой кумир детства?
— Нет. Но мне нравится, что она яркая личность, что она… Я её лично не знаю, поэтому тяжело так сказать с уверенностью. Но мне кажется, ей нравилась эта публичность. Она удачно вышла замуж, у неё семья, дети. Значит, у неё хорошие ценности в жизни. Она сделала для своей карьеры всё, что могла. Была в топ-10 и кайфовала от этого, судя по имиджу, — сказала Калинская в интервью Анне Чакветадзе на YouTube-канале First&Red.

