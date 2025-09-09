Анна Калинская ответила, бесит ли её отсутствие личных титулов на уровне WTA

32-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская рассказала, как она относится к отсутствию личных титулов, завоёванных в рамках WTA-тура, отметив, что расстраивается, когда не удаётся одержать победу в финале турнира.

— Бесит, что ещё ни разу не выигрывала турнир WTA?

— Конечно, расстраиваюсь. Особенно в финале, когда всё очень близко. Но я верю, что что-то будет больше, — сказала Калинская в интервью Анне Чакветадзе на YouTube-канале First&Red.

В 2025 году Анна Калинская вышла в финал хардового турнира в Вашингтоне (США), где уступила канадской теннисистке Лейле Фернандес со счётом 1:6, 2:6.