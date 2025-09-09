«Намного лучше, чем были». Калинская рассказала об отношениях с родителями

32-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская рассказала о своих отношениях с родителями. Отец и мать спортсменки являются профессиональными бадминтонистами.

— Какие у тебя сейчас отношения с родителями?

— Хорошие. Намного лучше, чем были. Потому что я как-то повзрослела. Не провожу столько времени с ними уже. Хотелось бы. Но не знаю, уже чувствуется, что, когда приезжаю домой, настолько другая жизнь, что я постоянно где-то в разъездах. Это уже было с 17-18 лет. То есть мне сейчас 26. И когда мы видимся, эти моменты более особенные, чем когда мы вместе были 24/7, и нет никаких ссор. Они меня поддерживают очень и рады за меня, гордятся мной, чего я достигла. Не знаю, какие у родителей были ожидания от меня. Может, чтобы стала первой ракеткой мира. Никогда не спрашивала. Думаю, да, они сейчас немного успокоились, сейчас они более сконцентрированы на других вещах, чем на моей карьере. Потому это, может быть, как-то на второй план ушло.

— Могут ещё позвонить, сказать: «Аня, смотрели твой матч, ноги не сгибала»?

— Конечно.

— Какие топ-3 подсказки от них ты слышишь чаще всего?

— Двигайся, играй собранно и с хорошим настроением, — сказала Калинская в интервью Анне Чакветадзе на YouTube-канале First&Red.