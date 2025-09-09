Чесноков: Медведев в этом сезоне провалил всё, что можно было

Финалист Кубка Дэвиса — 1995 Андрей Чесноков считает, что у экс первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева нет шансов на удачное продолжение сезона-2025.

«Медведев в этом сезоне провалил всё, что можно было. Практически на каждом турнире он вылетал после первого или второго матча. Сейчас он сменил тренера, но я не думаю, что в этом сезоне уже можно спасти ситуацию», — сказал Чесноков в интервью ТАСС.

Напомним, Даниил Медведев пригласил шведа Томаса Юханссона и австралийца Рохана Гётцке в свой тренерский штаб после неудачного выступления на Открытом чемпионате США — 2025. Отметим, что специалисты были приглашены на пробный период, на время проведения азиатской серии турниров АТР.