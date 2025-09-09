Калинская рассказала, пользуется ли услугами стилистов

32-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская рассказала, что не пользуется услугами стилиста, отметив, что возможно попробует такое сотрудничество в будущем.

— Ты всегда классно луки подбираешь. Сама это делаешь или у тебя есть стилист?

— Нет стилиста, я делаю сама. Но в дальнейшем, возможно, попробую со стилистом поработать, чтобы понимать лучше, что подходит, что нет, и как-то разнообразить гардероб, – сказала Калинская в интервью Анне Чакветадзе на YouTube-канале First&Red.

На завершившемся 6 сентября Открытом чемпионате США – 2025 Анна Калинская дошла до третьего круга, уступив на этой стадии турнира польке Иге Швёнтек (6:7 (2:7), 4:6).