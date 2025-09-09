Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Калинская рассказала, пользуется ли услугами стилистов

Калинская рассказала, пользуется ли услугами стилистов
Комментарии

32-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская рассказала, что не пользуется услугами стилиста, отметив, что возможно попробует такое сотрудничество в будущем.

— Ты всегда классно луки подбираешь. Сама это делаешь или у тебя есть стилист?
— Нет стилиста, я делаю сама. Но в дальнейшем, возможно, попробую со стилистом поработать, чтобы понимать лучше, что подходит, что нет, и как-то разнообразить гардероб, – сказала Калинская в интервью Анне Чакветадзе на YouTube-канале First&Red.

На завершившемся 6 сентября Открытом чемпионате США – 2025 Анна Калинская дошла до третьего круга, уступив на этой стадии турнира польке Иге Швёнтек (6:7 (2:7), 4:6).

Материалы по теме
«Намного лучше, чем были». Калинская рассказала об отношениях с родителями
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android