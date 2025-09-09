Калинская рассказала об отношении к теннисисткам, вернувшимся в спорт после рождения детей

32-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская поделилась мнением о теннисистках, которые прерывают карьеру ради материнства, отметив, что не может представить свою жизнь в подобном режиме.

— Как ты относишься к тому, что теннисистки прерывают карьеру, становятся мамами, затем возвращаются в тур?

— Уважаю это, но я не представляю себя в таком режиме. Возможно, потому что я путешествую с 14 лет, и я не хочу, чтобы мой ребёнок с самого маленького возраста где-то был в самолёте и не ходил в садик. Это очень важно для развития ребёнка — иметь детство. У тебя только одно детство.

— То есть твой идеальный сценарий — завести семью уже после?

— Да, – сказала Калинская в интервью Анне Чакветадзе на YouTube-канале First&Red.