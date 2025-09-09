Скидки
Теннис

«Coldplay, медовик, Chanel». Анна Калинская ответила на вопросы блиц-интервью
Комментарии

32-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская ответила на вопросы блиц-интервью.

— Нью-Йорк или Майами?
— Майами.

— Олимпиада или турнир «Большого шлема»?
— Турнир «Большого шлема».

— Сходить на игру к брату или отдохнуть между турнирами на море?
— Сходить на игру к брату (смеётся).

— Концерт The Weeknd или Coldplay?
— Coldplay, потому что я не была.

— Концерт Джастина Бибера или Бейонсе?
— Джастина Бибера.

— Быть теннисисткой или моделью?
— Теннисисткой.

— Тусоваться с друзьями в Дубае или в Майами?
— В Майами.

— Сходить на выставку или в ресторан?
— На выставку.

— Dior или Сhanel?
— Chanel.

— На первом свидании платишь ты или он?
— Он. За всех.

— Провести целый день с племянниками или одной с книжкой?
— С племянниками.

— Орешки со сгущёнкой или медовик?
— Медовик.

— Парный разряд или микст?
— Действительно сложный вопрос. Парный разряд.

— Путешествовать со второй половинкой или путешествовать с собакой?
— Втроём, — сказала Калинская в интервью Анне Чакветадзе на YouTube-канале First&Red.

