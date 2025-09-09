«Coldplay, медовик, Chanel». Анна Калинская ответила на вопросы блиц-интервью

32-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская ответила на вопросы блиц-интервью.
— Нью-Йорк или Майами?
— Майами.
— Олимпиада или турнир «Большого шлема»?
— Турнир «Большого шлема».
— Сходить на игру к брату или отдохнуть между турнирами на море?
— Сходить на игру к брату (смеётся).
— Концерт The Weeknd или Coldplay?
— Coldplay, потому что я не была.
— Концерт Джастина Бибера или Бейонсе?
— Джастина Бибера.
— Быть теннисисткой или моделью?
— Теннисисткой.
— Тусоваться с друзьями в Дубае или в Майами?
— В Майами.
— Сходить на выставку или в ресторан?
— На выставку.
— Dior или Сhanel?
— Chanel.
— На первом свидании платишь ты или он?
— Он. За всех.
— Провести целый день с племянниками или одной с книжкой?
— С племянниками.
— Орешки со сгущёнкой или медовик?
— Медовик.
— Парный разряд или микст?
— Действительно сложный вопрос. Парный разряд.
— Путешествовать со второй половинкой или путешествовать с собакой?
— Втроём, — сказала Калинская в интервью Анне Чакветадзе на YouTube-канале First&Red.