«Coldplay, медовик, Chanel». Анна Калинская ответила на вопросы блиц-интервью

32-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская ответила на вопросы блиц-интервью.

— Нью-Йорк или Майами?

— Майами.

— Олимпиада или турнир «Большого шлема»?

— Турнир «Большого шлема».

— Сходить на игру к брату или отдохнуть между турнирами на море?

— Сходить на игру к брату (смеётся).

— Концерт The Weeknd или Coldplay?

— Coldplay, потому что я не была.

— Концерт Джастина Бибера или Бейонсе?

— Джастина Бибера.

— Быть теннисисткой или моделью?

— Теннисисткой.

— Тусоваться с друзьями в Дубае или в Майами?

— В Майами.

— Сходить на выставку или в ресторан?

— На выставку.

— Dior или Сhanel?

— Chanel.

— На первом свидании платишь ты или он?

— Он. За всех.

— Провести целый день с племянниками или одной с книжкой?

— С племянниками.

— Орешки со сгущёнкой или медовик?

— Медовик.

— Парный разряд или микст?

— Действительно сложный вопрос. Парный разряд.

— Путешествовать со второй половинкой или путешествовать с собакой?

— Втроём, — сказала Калинская в интервью Анне Чакветадзе на YouTube-канале First&Red.