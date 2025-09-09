Анна Калинская назвала три бренда, с которыми хотела бы заключить контракт

32-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская рассказала с каиками популярными брендами хотела бы оформить сотрудничество.

— Ты любишь моду. С какими брендами ты хотела бы посотрудничать?

— Мне нравятся ALAÏA, Chanel, Yves Saint Laurent. Какие-нибудь классические, ничего яркого, — сказала Калинская в интервью Анне Чакветадзе на YouTube-канале First&Red.

На завершившемся 6 сентября Открытом чемпионате США — 2025 Анна Калинская дошла до третьего круга, уступив на этой стадии турнира польке Иге Швёнтек (6:7 (2:7), 4:6). Чемпионкой турнира стала первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси. В финале она обыграла американку Аманду Анисимову.