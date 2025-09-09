Калинская: семья — прекрасно, но это не всё, что мне нужно в жизни

32-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская рассказала, как относится к совмещению спортивной карьеры и семейной жизни.

— Как ты считаешь, для женщины что важнее — карьера или семья?

— Для женщины семья. Но мне важно состояться как личность тоже. Для меня уверенность и внутреннее спокойствие от того, что я делаю, чем я занимаюсь. Семья — это прекрасно, но это не всё, что мне нужно в жизни, — сказала Калинская в интервью Анне Чакветадзе на YouTube-канале First&Red.

На завершившемся 6 сентября Открытом чемпионате США — 2025 Анна Калинская дошла до третьего круга, уступив на этой стадии турнира польке Иге Швёнтек (6:7 (2:7), 4:6). Чемпионкой турнира стала первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси. В финале она обыграла американку Аманду Анисимову.