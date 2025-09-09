«Бесконечно люблю». Арина Соболенко трогательно поздравила возлюбленного с днём рождения

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поздравила своего парня бразильского бизнесмена греческого происхождения Георгиоса Франгулиса с днём рождения.

Фото: страница соболенко в социальных сетях

«С днём рождения, моя любовь! Мой любимый человек, с которым можно делать всё, что угодно (особенно фотографироваться). Ты и я — навсегда. Бесконечно люблю», — написала Соболенко на своей странице в социальных сетях.

Ранее Соболенко стала чемпионкой US Open — 2025. В финале она обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Белоруска сумела защитить свой прошлогодний титул и стала четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема». Трофей в Нью-Йорке стал 21-м в карьере Соболенко и четвёртым в 2025 году.