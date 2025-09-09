Алькарас — о времени, которое проводит с семьёй: сделаю всё, чтобы сохранить его

Шестикратный чемпион турниров серии «Большого шлема» испанец Карлос Алькарас рассказал, почему для него важно пристальнее относиться к физической и ментальной заботе о своём состоянии.

— Вы говорите, что стали больше заботиться о себе. Что труднее всего даётся в плане жертв?

— Уделяю больше внимания деталям. Немного строже слежу за питанием, добавками, сном. Всё это очень важно, чтобы показывать максимум.

— А на что вы точно не пойдёте? Какой для вас предел?

— Для меня предел — потеря времени дома. Вот этого я не потерплю. Если почувствую, что у меня нет достаточно времени, которое я хочу проводить с семьёй, друзьями, дома, в Мурсии, то сделаю всё, чтобы сохранить его. Если увижу, что всё уходит только в теннис и исчезает то, что делает меня счастливым, — вот этого я не допущу, — приводит слова Алькараса Mundo Deportivo.