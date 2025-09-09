Скидки
Главная Теннис Новости

«Хотела бы Джастина Бибера». Калинская назвала артиста для выступления на вечеринках WTA

«Хотела бы Джастина Бибера». Калинская назвала артиста для выступления на вечеринках WTA
32-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская рассказала, что хотела бы увидеть канадского исполнителя Джастина Бибера на вечеринке WTA-тура.

«Ну, конечно, я хотела бы Джастина Бибера какого-нибудь (смеётся), но в реалиях это тяжело устроить», — сказала Калинская в интервью Анне Чакветадзе на YouTube-канале First&Red.

На завершившемся 6 сентября Открытом чемпионате США — 2025 Анна Калинская дошла до третьего круга, уступив на этой стадии турнира польке Иге Швёнтек (6:7 (2:7), 4:6). Чемпионкой турнира стала первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси. В финале она обыграла американку Аманду Анисимову.

