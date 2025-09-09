Скидки
Теннис

Алькарас: если отдыхаю с близкими и наслаждаюсь этим, то на корте тоже играю лучше

Шестикратный чемпион турниров серии «Большого шлема» испанец Карлос Алькарас поделился мнением о том, насколько на его результаты влияет правильный баланс между теннисом и жизнью вне корта.

— Удаётся ли находить баланс между отдыхом вне корта и сохранением боеспособности?
— Наоборот, одно связано с другим. Если я отдыхаю с близкими и наслаждаюсь этим, то на корте тоже играю лучше. Важно, конечно, всё контролировать — теннис остаётся на первом месте. Но мне нужны каникулы, возможность отключиться. Результаты показывают, что мы всё делаем правильно, что всё идёт неплохо. Так что менять ничего не нужно.

— Что помогает поддерживать этот баланс?
— Победы очень помогают. У каждого человека свои потребности. Мне нужен был баланс, потому что я люблю жить, люблю проводить время с семьёй и друзьями, быть дома, иметь качественное время отдыха. Это делает меня счастливым.

— Именно поэтому иногда нужно останавливаться?
— Ты играешь всё время, турнир за турниром, и нужно уметь останавливаться, даже по ходу турниров. Нужно знать, когда отключиться, чтобы потом вернуться на корт и показать лучшее. Думаю, нам удалось найти этот баланс между отдыхом и максимальной отдачей на корте и лично для меня это работает отлично, — приводит слова Алькараса Mundo Deportivo.

