«Были сложности из-за этого». Калинская — о влиянии популярности на личную жизнь

32-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская призналась, что не любит делиться подробностями личной жизни. Предположительно, Калинская упомянула отношения с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, но не стала называть имя спортсмена.

— Ты не любишь выставлять напоказ ни себя, ни свои отношения, потому что счастье любит тишину?

— Да, абсолютно.

— Ну, у тебя, мы знаем, да, что были моменты с публичными людьми, но ты всё равно старалась…

— Ну, по максимуму я старалась, и мой партнёр тоже старался. Но тяжело избежать, когда два человека знаменитые, и были сложности из-за этого. Невозможно выйти спокойно на улицу или сходить поужинать лишний раз. Ты будешь думать дважды, пойти ли куда-то.

— У вас с двух сторон есть агенты, порой они иногда мешают, дают какие-то вредные советы из серии: вот туда сходите, а сюда, может, лучше вместе не идти. Они как-то мешали, или вы сами решали?

— Нет, агенты не имеют никакого отношения к отношениям. Работа есть работа, личное — это личное, жизнь вне корта — это другое. Никто за нас не решал ничего, – сказала Калинская в интервью Анне Чакветадзе на YouTube-канале First&Red.