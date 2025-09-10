Скидки
Теннис Новости

«Всегда относился к этому спокойно». Алькарас — о своей известности

Шестикратный чемпион турниров серии «Большого шлема» испанец Карлос Алькарас рассказал, как он относится к росту своей известности, отметив, что в этом есть как плюсы, так и минусы.

— Я всегда относился спокойно к тому, что известен, но с каждым шагом, который я делаю, меня всё больше узнают, правда? Всё больше людей меня знают. Это и хорошо и плохо, да? Есть свои плюсы и минусы, как и во всём в жизни, я так думаю. Но мы учимся справляться с этим гораздо лучше, не так ли?

— Что меняется?
— Может быть, раньше всё было немного новее: ситуации с людьми, ситуации вне корта, например, поиск… Сам факт поиска баланса. Найти то, что делает тебя счастливым, то, что приносит тебе удовольствие. По мере того как побеждаешь и становишься известнее, иногда это сложно найти, не так ли? Но постепенно мы учимся управлять этим, не стремясь угодить всем подряд. Проходят годы, взрослеешь, начинаешь всё понимать лучше, — приводит слова Алькараса Mundo Deportivo.

